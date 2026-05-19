استطلاع: 20% من العاملين بصورة مستقلة في ألمانيا قلقون بشأن أوضاعهم المالية

ميونيخ - (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 1:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 1:16 م

خلص استطلاع لمعهد إيفو ومقره ميونيخ، اليوم الثلاثاء، إلى أن شخصا من بين كل 5 أشخاص يعملون بصورة مستقلة في ألمانيا يشعر بالقلق على وضعه المالي.

وقال المعهد، إن 20.6% من الذين يعملون بصورة مستقلة يشعرون بالقلق بشأن استمرار أعمالهم في أبريل الماضية مقارنة بـ8.1% من الشركات التي شملها الاستطلاع.

وقالت الخبيرة الاقتصادية بالمعهد كاترين  ديميلهوبر، "الافتقار للطلبات وتزايد الغموض يمثل ضغطا متزايدا على العاملين بصورة مستقلة".

وخلص الاستطلاع إلى أن مناخ الأعمال تدهور بصورة كبيرة، عقب أن سجل سالب 20.8 نقطة في مارس الماضي، وتراجع لمستوى قياسي منخفض بلغ سالب 29.9 نقطة خلال الشهر الماضي.


