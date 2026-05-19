قال الدكتور علاء الغمراوي، استشاري القلب والأوعية الدموية ومؤسس مبادرة «سلامة قلبك»، إن المبادرة تستهدف الحفاظ على صحة قلوب المصريين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E»، مساء الإثنين، أن مبادرة «سلامة قلبك» انطلقت عام 2020 بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، موضحًا أنهم تعاونوا مع المؤسسة الرئاسية «حياة كريمة»، وانتشروا في القرى التابعة لها بعدد من المحافظات.

وأشار إلى أن المبادرة هدفت في بدايتها إلى الوقاية من روماتيزم القلب الناتج عن إصابة الأطفال المتكررة بالتهاب اللوزتين وعدم تلقي العلاج المناسب، موضحًا أن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات تؤثر على صمامات القلب.

وأوضح أن المبادرة توسعت لاحقًا لتشمل مختلف المراحل العمرية، من حديثي الولادة وحتى كبار السن، مضيفًا أنهم أطلقوا أيضًا مبادرة للكشف المبكر عن العيوب الخلقية بالقلب.

ولفت إلى أن الحالات التي يتم اكتشافها تُحوَّل إلى مقر المبادرة بمدينة المحلة الكبرى، لتوجيهها إلى المراكز التابعة لوزارة الصحة والمخصصة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب بمختلف المحافظات، من أجل بدء العلاج والمتابعة، مؤكدًا وجود تعاون وثيق بين المجتمع المدني ووزارة الصحة للحفاظ على صحة قلوب المصريين.

وشدد الغمراوي على أن المبادرة مجانية بالكامل، وتعمل عبر ثلاث مراحل تشمل الكشف عن العيوب الخلقية عند الولادة، وروماتيزم القلب، إضافة إلى متابعة الشباب الأكثر عرضة لمشكلات القلب بسبب التدخين أو العادات الغذائية غير الصحية.

وأشار إلى أن زيادة أعداد الحالات وقوائم الانتظار دفعت إلى إنشاء مستشفى «سلامة قلبك»، موجهًا الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض مجانية للجمعية بمدينة المحلة الكبرى.

وكشف عن حصول المبادرة على تراخيص بناء المستشفى، قائلًا: «بعد العيد مباشرة ستبدأ أعمال إنشاء مستشفى سلامة قلبك بمدينة المحلة، لتقديم خدمات طبية عالية الجودة بالمجان».