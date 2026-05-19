وول ستريت جورنال نقلا عن مسئولين: لا تقدم يذكر في المحادثات الأمريكية - الإيرانية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن وسطاء ومسئولين أمريكيين، إنهم لا يرون تقدما يذكر في المحادثات الإيرانية - الأمريكية.

وأكد الوسطاء والمسئولون، أن موقف إيران في المحادثات لم يتغير كثيرا عن الجولات السابقة؛ مما يثير شكوكا حول إمكانية إيجاد مخرج من الصراع.

وأوضح الوسطاء، أن "إيران لا تزال تُصر على إنهاء الأعمال العدائية وتخفيف العقوبات والحصول على تعويضات والقيام بدور في الإشراف على مضيق هرمز، وتعارض المطالب الأمريكية بوقف برنامجها النووي أو تعليقه لفترة طويلة".

ونسبت الصحيفة إلى مصادر إقليمية قولها إن الولايات المتحدة وإسرائيل تحضران لشن هجمات جديدة على إيران خلال أيام، وأنهما قد تستأنفان الضربات على إيران الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.