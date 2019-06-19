أحمد ناجي يرفض الكشف عن الحارس الأساسي للمنتخب في أمم إفريقيا

استبعد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، فكرة خوض الفراعنة تدريباتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل أمم إفريقيا.

قال ناجي في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يتوقع السماح للمنتخب بالتدريب على ستاد القاهرة بسبب التجهيزات لحفل الافتتاح.

وتنطلق البطولة بمواجهة مصر وزيمبابوي الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

في سياق آخر أكد ناجي، أن مشاركة الحراس في المباريات الودية للفراعنة أمام تنزانيا وغينيا، لا تعطي أي مؤشر عن حارس مرمى المنتخب في أمم إفريقيا.

وقال ناجي: «مشاركة جنش وأحمد الشناوي في مباراة تنزانيا ومحمد الشناوي أمام غينيا لا تعني اي شيء ولا تعطي مؤشرًا على أي شيء».

وأشار مدرب حراس المنتخب إلى أن محمد أبو جبل حارس سموحة مستمر مع المنتخب حتى قبل انطلاق البطولة، مشيدًا بالروح العالية بين اللاعبين في المعسكر.