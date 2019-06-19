الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات على مزاولة الشورت سيلنج

قرر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، منح الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والمعروفة بـ«الشورت سيلنج» لـ 4 شركات للعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية.

ووفق بيان لهيئة الرقابة المالية، أمس، تمثلت هذه الشركات فى «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، والمجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، والتجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، والعربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية»، وذلك وفقا لأحكام قرار الهيئة رقم (268) لسنة 2019 والصادر فى فبراير الماضى لتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء.

وسبق للهيئة منح أول موافقة على مزاولة نشاط الشورت سيلنج فى الأسبوع الماضى.