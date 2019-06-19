القبض على مسجل خطر وعاطل لسرقتهما السيارات والدراجات النارية في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عنصر إجرامي لقيامه بسرقة سيارة، وآخر لارتكابه العديد من وقائع سرقة الدراجات النارية.

وكان قسم شرطة بولاق أبو العلا، تمكن من ضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة ميكروباص "ولا يحمل ثمة تراخيص"، وبالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة القليوبية، وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

وفي المعادي ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص 33 عامًا، سبق اتهامه في 14 قضية آخرهم "سرقة متنوعة"، بارتكاب العديد من حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بحادثتين سرقة دراجة نارية، وتم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا عليها، واتهماه بالسرقة.