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ميركل تفسر أسباب إصابتها بالرعشة: أعاني من الجفاف بسبب الحر

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 12:32 م | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 12:32 م

صرحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أنها بخير، وذلك بعد ظهورها وهي ترتعش بشدة، خلال مراسم استقبالها للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت «ميركل»، حسبما ذكره موقع «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، أنها تعاني من الجفاف بسبب الحر، مشيرة إلى أن الطقس في هذا اليوم كان حار جدًا، بعد وصول درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية.

وأضافت أنه بعد تعرضها لهذه الوعكة الصحية، قامت بشرب ثلاثة أكواب من المياه، مؤكدة أنها بصحة جيدة الآن.

وتعرضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال استقبالها للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لوعكة صحية، حيث أصابتها رعشة شديدة، وهو ما دفعها إلى تغيير وضع يديها عدة مرات؛ لكي تستطيع السيطرة على نفسها.

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