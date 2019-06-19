مقتل عامل صيني في اشتباكات داخل محطة لتوليد الكهرباء بجنوب بنجلاديش

أعلنت الشرطة في بنجلادش اليوم الأربعاء، مقتل مواطن صيني خلال اشتباكات وقعت بين مجموعتين من العمال داخل إحدى محطات توليد الكهرباء في جنوب البلاد.

وقال منير الإسلام، قائد شرطة مكافحة الإرهاب في دكا، إن الاشتباكات اندلعت بين عمال بناء من بنجلاديش والصين اليوم بسبب مقتل أحد العمال من بنجلاديش داخل المحطة التي تملكها شركة الطاقة البنجلاديشية الصينية المحدودة (بي سي بي سي إل).

وقد أصيب سبعة مواطنين صينيين في الاشتباكات، لفظ أحدهم ويدعى جانج يانج فانج ، 26 عامًا ، أنفاسه في المستشفى عقب تلقيه العلاج من إصابات خطيرة في الرأس، حسبما ذكر قائد شرطة مكافحة الإرهاب في داكا.

ولا تزال المحطة التي تمولها الصين، وتقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة دكا، قيد الإنشاء، ومن المقرر أن تبدأ توليد الكهرباء في وقت لاحق من هذا العام.

وتابع إسلام قائلا إن مشاجرة وقعت بين المجموعتين بعد انتشار شائعات تشير إلى أن عاملًا صينيًا قد دفع عاملاً من بنجلاديش من إحدى الشرفات، مما أدى إلى وفاته، ولكن مسؤولي المحطة قالوا إنه مات بعد سقوطه من على السطح.

وبدأت السلطات تحقيقًا في مقتل العاملين وعززت من إجراءاتها الأمنية عند موقع محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم.

ويعمل في المصنع نحو 8000 عامل، من بينهم 2000 عامل صيني.