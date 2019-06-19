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عمران خان يمثل باكستان في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 10:34 ص | آخر تحديث : الأربعاء 19 يونيو 2019 - 10:34 ص

أعلنت السلطات الباكستانية أن رئيس الوزراء عمران خان سيمثل باكستان في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء، عن فردوس عشيق عوان المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء لشئون الإعلام والإذاعة قولها إن وفد باكستان سيقتصر على رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وذلك لتجنب العبء على الخزانة الوطنية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة منذ توليه منصبه في أغسطس 2018، وكان وزير الخارجية شاه محمود قريشي قد مثل البلاد في الدورة 73 في سبتمبر الماضي.


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