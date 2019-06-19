عماد الدين حسين: يجب وقف محاولات الهيمنة الإيرانية عبر حلول عادلة للأزمة في المنطقة

علق الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، على إعلان الجيش الأمريكي أن الهجوم على ناقلة النفط اليابانية، تم عبر لغم مشابه للألغام الإيرانية، قائلًا: «ما كشفه الجيش الأمريكي يعد جزءًا من سلسلة الأحداث التي بدأت بالهجوم على منشآت نفطية سعودية».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الأحداث ستستمر إلى حين وقوع المواجهة الحاسمة، متسائلًا: «هل ستنتهي هذه المواجهة سلمًا وستتوقف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة وتستجيب لمطالب جيرانها أم لا؟».

وتابع أن التغير الأهم ليس فيما أعلنه الجيش الأمريكي، لأنه يعلم أن إيران لها يد في الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، ولكن يكمن في إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الدلائل على تورط إيران في هذا الهجوم كبيرة.

وعقب: «حينما تصل ألمانيا إلى هذا الرأي، فهذا يعني تطورًا مهمًا، ويدل على أن الولايات المتحدة قدمت معلومات مهمة جدًا، أو أن الألمان توصلوا بطرقهم إلى معلومات جازمة»، موضحًا أن هذه التطورات تعتبر حلقة جديدة تشير إلى أن الأمور تسير في طريق التصعيد العسكري وليس الحل السلمي.

وأردف: «هذا لا يعني أن هناك حربًا في الغد، لكن في كل الأحوال يجب التوصل إلى حلول عادلة وحقيقية تنزع المشكلة من جذورها وتوقف محاولات الهيمنة الإيرانية على المنطقة».