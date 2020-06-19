المغرب تسجل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا و0 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 9280 حالة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «MAP»، أضافت الوزارة أن المغرب لم تسجل وفيات جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 213 حالة وفاة، في حين تماثل للشفاء 8081 حالة حتى الآن، منهم 40 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل العدد الإجمالي للمصابين حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 8.6 ملايين حالة إصابة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 456 ألف حالة.