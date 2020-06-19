محافظ جنوب سيناء يتفقد فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ استعدادًا لافتتاحه

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، للمتابعة المشروعات التي جرى الانتهاء من تنفيذها، والمقرر افتتاحها في نهاية الشهر الجاري.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير الطرق والمشايات و التجميل والإنترلوك والإضاءة، التي نفذتها المحافظة في محيط فرع جامعة الملك سلمان، وتتضمن كليات الألسن، واللغات التطبيقية، وكلية السياحة والفنادق، وكلية العمارة، وكلية الإنتاج الإعلامي، وكلية الفنون والتصميم.

كما تفقد المحافظ المدرسة المصرية اليابانية، التي سيجرى افتتاحها، وبدء الدراسة بها في العام الدراسي المقبل، وتطوير الطرق المؤدية إلى المدرسة، وأعمال اللاند سكيب والتجميل والملعب.

وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الضخم والحضاري، الذي يستكمل منظومة التعليم في شرم الشيخ بجميع مراحله، بداية من مرحلة الكي جي حتى المرحلة الجامعية بجامعة الملك سلمان.

كما تفقد أعمال المشايات والطرق والميادين، بمنطقة حي النور .