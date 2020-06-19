ضبط 16 ألف لتر كحول طبي محجوب عن التداول في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف اللواء سامي عبدالرازق غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه؛ لحجبه عن التداول 16 ألف لتر و500 عبوة، كحول طبي، بقصد رفع أسعارها.

ووفقًا لبيان أمني اليوم الجمعة، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها التحريات، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، تفيد قيام شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بمزاولة نشاط تجاري "غير مشروع" في مجال الاتجار بالمستلزمات الطبية.

وبتقنين الإجراءات واستهداف المَحِل، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنح بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.