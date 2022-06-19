السيطرة على حريق شقتين بعقار في فيصل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقتين سكنيتين بعقار بمنطقة فيصل، دون وقوع إصابات.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل عقار بشارع المنشية بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارات الإسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.



وتبين نشوب حريق شقتين سكنيتين في الطابق السابع والثامن بعقار مكون من 12 طابقا، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.