الرئاسي الليبي يؤكد حرصه على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

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أكد نائب المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، حرص المجلس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية؛ تحقيقا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات.

وناقش الكوني - خلال لقائه اليوم الأحد، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هور يندل، وفقا لوكالة الأنباء الليبية - آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهتها.. أعلنت السفيرة البريطانية استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الليبي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف.