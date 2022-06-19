محافظ المنيا: إزالة ١١ حالة تعد بمراكز المحافظة

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أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، حيث تمت إزالة ١١ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بمختلف المراكز.

وأشار أحمد راشد مهدي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، إلى استمرار حملات الرصد والمتابعة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وجهات الولاية، حيث نفذ حي جنوب المدينة اليوم فك شدة خشبية لـ٣ حالات بحي جنوب المدينة بمساحة ٢١٠ أمتار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية بقرية برطباط بمركز مغاغة حاله تعد على أرض منافع ري للمرة الثانية بمساحة حوالي 130 مترا، بقرية بني واللمس وتمت الإزالة في المهد حتى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وكلف الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لأعمال البناء المخالف للقانون وحالات التعدي على الأراضي الزراعية، حفاظا على الرقعة الزراعية.

وتصدت الوحدة المحلية لقرية دمشير لأعمال البناء المخالف على الأراضي الزراعية فتمت إزالة ٦ حالات تعدٍ على أرض زراعية على مساحة ٦ قراريط و٦ أسهم، وتم تحرير محاضر لجميع حالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظا على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أعمال الإزالة في المهد لحالة تعد على أملاك الدولة بمساحة ١٧٥ مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.