 وزارة المالية الكورية الجنوبية: زيادة التخفيضات الضريبية على الوقود لمواجهة الضغوط التضخمية - بوابة الشروق
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وزارة المالية الكورية الجنوبية: زيادة التخفيضات الضريبية على الوقود لمواجهة الضغوط التضخمية

سول (د ب ا)
نشر في: الأحد 19 يونيو 2022 - 9:12 ص | آخر تحديث: الأحد 19 يونيو 2022 - 9:12 ص

قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج هو اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية تعتزم زيادة التخفيضات الضريبية على الوقود في يوليو المقبل، ضمن جهودها لتخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن تكاليف الطاقة المرتفعة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن الحكومة سوف ترفع التخفيضات الضريبية على استهلاك الوقود من 30% إلى 37%. وسوف يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية هذا العام.

وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطا تضخمية متزايدة، حيث دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية أسعار النفط الخام والسلع للارتفاع.

وارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بنسبة 4ر5% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، فيما تعد أسرع وتيرة زيادة خلال نحو 14 عاما. وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 8ر4% في أبريل الماضي.

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