والد الطفل صاحب واقعة تي شيرت الأهلي باختبارات الإسماعيلي يكشف تفاصيل الواقعة

كشف محمود أحمد والد الطفل كريم الذي منع من دخول اختبارات نادي الاسماعيلي بسبب ارتدائه تي شيرت النادي الأهلي وإجباره علي خلعه، كواليس الواقعة.

وقال والد الطفل كريم لي طفلان خاضا اختبارات نادي الإسماعيلي، ابني الأول أحمد تجاوز الاختبارات من المرة الأولى وتم تحديد له موعد لملء استمارة الانضمام لقطاع الناشئين بالإسماعيلي، غدًا الأحد، وابني الثاني كريم تم تحديد اختبار ثانٍ له بالإسماعيلي.

وأضاف: "كريم ابني اللي تم منعه من دخول اختبارات الإسماعيلي بفانلة الأهلي، بيحب النادي الأهلي وكان لابس تي شيرت الأهلي ومش في دماغه حاجة وفكرة التعصب".

وتابع:"عند وصولنا لبوابة نادي الإسماعيلي لخوض ابني كريم الاختبارات لقينا شخصين بيتعصبوا علينا بصوت عالي ومش بأدب والله العظيم، وحصل إن أحدهم زعق جامد وغلط فينا وقال لي عندي تعليمات من الإدارة الفانلة دي متخشش هنا فقلت له معلش علشان نفسية الطفل اهدا شوية، وقال لنا روحوا الأهلي إيه اللي جايبكم هنا، وزعق لنا علشان التي شيرت، وما جابش لابني تي شيرت الإسماعيلي واحد صاحبه سلفه تي شيرت منتخب مصر ورفضوا يبصوا عليه ولم يختبروه وابني التاني اللي هيروح بكرة ينضم لناشئين الإسماعيلي قلت له مش رايحين"

ولفت: "ابني كريم نجح في اختبارات فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وأحمد ابني كان هيمضي للإسماعيلي بس أنا رفضت بسبب اللي حصل مع كريم ابني، وأشكر الكابتن حسني عبد ربه على موقفه الإيجابي، ولكننا نفتخر بالنادي الأهلي لأنه كبير أفريقيا واستقبلنا دعوة لخوض اختبارات النادي الأهلي".