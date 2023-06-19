قالت الفنانة ليلي علوي، إن فيلم «شوجر دادي» الذي تم طرحه مؤخرا، حقق نجاحاً كبيراً في دور العرض السينمائية.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة شاشة «on»، مساء الأحد، أنها لم تتوقع النجاح الذي حققه الفيلم، متابعة: «كنت عارفة أني بقدم فيلم لذيذ ولكن متوقعتش هذا النجاح».

ولفتت إلى أن فيلم شوجر دادي يجري في إطار كوميدي لكنه يناقش في الوقت نفسه، قضايا تحدث في المجتمع.

وأشارت إلى أن فيلم «شوجر دادي» يختلف تماما عن فيلمها السابق «ماما حامل»، موضحة أن الفيلمين كوميديان، لكن كلا منهما يطرح قضايا مختلفة.

ولفتت إلى أنها تفضل المشاركة في الأفلام الكوميدية، متابعة: «إحنا شعب بيحب يضحك والناس محتاجة هذه النوعية من الأفلام».

و‎فيلم «شوجر دادى» تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، ومحمد محمود، ومصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس.

ومن ضيوف الشرف، المطرب هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي.