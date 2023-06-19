تدرب المنتخب الأوليمبي لكرة القدم لليوم الثاني على التوالى بملعب الأمير مولاي رشيدي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر" بمدينة الرباط المغربية استعدادا للقاء الكونغو برازافيل الودي الذى تحدد له بشكل نهائي بعد غد الثلاثاء الموافق 20 يونيو الجاري .

ويستعد المنتخب للمباراة الافتتاحية يوم 25 يونيو الجاري فى كأس الأمم الأفريقية بالمغرب فى الفترة من 24 إلى 8 يوليو القادم .. وهى البطولة التى يتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث

وكان فى استقبال ياسر عثمان سفير مصر بالمغرب الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب بصحبة محمود حرب مدير المنتخب وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ، ورحب الكابتن بركات بالسفير والوفد المرافق له والذى ضم : أحمد رضوان رئيس الجالية المصرية بالمغرب واسلام حسنين المتحدث الرسمي للجالية .

وأدى المنتخب الأوليمبي تدريبا قوية تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني الذى يتطلع للوصول باللاعبين إلى أعلى درجة ممكنة قبل انطلاق البطولة المرتقبة ، ويركز ميكالى ومعاونوه : تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وجواو بيدرو مدرب الأحمال على مراجعة الجمل التى تدرب عليها اللاعبون مع تعليمات واضحة بتقليل نسبة الاخطاء.