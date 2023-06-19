طرحت قناة "هي"، برومو برنامج "من غير نفسنة"، والذي من المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، من تقديم الفنانات بدرية طلبة، انتصار، نوليا.

قال إيهاب جلال رئيس مجلس إدارة قناة "هى"، إن خطوة تقديم برنامج "من غير نفسنة" ضمن خطة تطوير القناة وتقديم كل ما هو جديد ومتنوع للجمهور المصري والعربي.

و"هي" قناة تختص بشئون المرأة، وتقدم عبر شاشتها عدد من البرامج منها "ملفات" الذي تقدمه أميرة بدر، و"اللي حصل" من تقديم ريهام عياد.



وكذلك برنامج "Face off" تقديم سارة نخلة، و"ساعة عصاري" تقدمه عبير الشيخ، و"دايما عامر" تقدمه دعاء عامر، و"حياتنا أحلى" مع سالي فؤاد، و"ماما في المطبخ" مع عزة جلال، و "ع الطبلية" تقديم صدفة جاد، و"سهل وسريع" لـ نهال الشناوي، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"سكينة معجون" مع جينا فتحي، و"نحت وردم" مع منى أبو السعود، و"لف وطوف" مع أسما رؤوف، و"سابق سنه" مع نانسي صلاح، وبرنامج "زووم ونص" مع نورهان عبد الفتاح.