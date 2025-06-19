إزالة طواحين وكسارات للذهب مخالفة ببعض مدن أسوان

تواصل أجهزة محافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة المخالفات المتعلقة بطواحين وكسارات الذهب، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان؛ للحفاظ على الموارد والثروات التعدينية والطبيعية وعلى رأسها معدن الذهب، مع التصدي بكل شدة وحزم لمحاولات الاعتداء عليها والحد من استنزافها.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان، حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، استهدفت إزالة 5 حالات تعديات لطواحين وكسارات الذهب بطريق العلاقي بمساحة 2700 م2 ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابها .

وفي السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 3 طواحين على مساحة 4200 م2، وذلك بقرية وادي الرديسية بالمشاركة مع الأجهزة الشرطية بقيادة اللواء عماد جبرة رئيس فرقة شمال، والقوة المرافقة له، وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضي