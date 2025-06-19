جواد ظريف وزير خارجية إيران الأسبق يطالب بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طالب وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، متهماً إياه بالتواطؤ في جرائم أدت إلى مقتل مدنيين إيرانيين جراء العدوان الإسرائيلي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه في منشور له على منصة "إكس"، كتب ظريف: "التقرير غير المسؤول والمغالط الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألحق أضراراً لا تُعوّض بمكانة هذه الوكالة. يجب محاكمة غروسي بسبب تواطئه في مقتل الأبرياء في إيران، حيث استُخدم تقريره كذريعة للعدوان الإسرائيلي."

ظريف اعتبر أن أداء جروسي أسهم في تشويه الحقيقة وتقويض حيادية الوكالة الدولية، ما جعلها، أداة بيد أطراف معتدية لتنفيذ مخططات غير مشروعة ضد إيران.