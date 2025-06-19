الإعصار إيريك يصل إلى ولاية أواكساكا غربي المكسيك

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن الإعصار "إريك" القوي وصل إلى ولاية أواكساكا غربي المكسيك.

وقال المركز، الذي يتخذ من ميامي مقرا له، صباح اليوم الخميس، إن مركز الإعصار يقع على بعد نحو 20 ميلا (30 كيلومترا) شرق بونتا مالدونادو في المكسيك.

وأضاف المركز، أن سرعة الرياح القصوى المستمرة للإعصار بلغت 125 ميلا (205 كيلومترات) في الساعة، وكان يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 9 أميال (15 كيلومترا) في الساعة.

وتراجعت قوة الإعصار قليلا قبل وصوله إلى اليابسة، ليصبح إعصارا من الفئة الثالثة بدلا من الفئة الرابعة القوية.