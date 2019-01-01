الهلال يجمد مفاوضات عموري

أصدر نادي الهلال السعودي بيانا صحفيا بشأن موقف لاعبه الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" والذي ينتهي عقده مع الفريق الصيف الجاري ولم يتم الاتفاق على التجديد.

أوضح الهلال في بيانه، أن الإدارة تفاوضات مع اللاعب في البداية عن طريق ممثله نادر المرزوقي في الرياض واشترط تجديد التعاقد قبل المعسكر الخارجي في النمسا، وهو ما رحبت بها الإدارة شريطة اجتياز اللاعب الفحوصات الطبية.

وكان عموري قد تعرض لإصابة منتصف الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليفقد الهلال جهوده لبقية الموسم.

وأكد بيان الهلال أيضا أن النادي برئاسة فهد بن نافل عرضا رسميا لعموري، لكن الموقف الطبي للاعب وموعد عودته للملاعب بسبب الفحوصات التي أجراها أرجأت التجديد مرة أخرى في وقت كانت فيه الإدارة الهلالية بحاجة لحسم ملف اللاعبين الاجانب في أسرع وقت.

وبناء على ما أورده الهلال في بيانه فقد قرر النادي عدم استكمال مفاوضات التجديد مع اللاعب متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.