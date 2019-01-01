تقرير: مونشينجلادباخ الألماني يقترب من ضم الفرنسي ماركوس تورام

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن نادي بوروسيا مونشينجلادباخ الألماني لكرة القدم اقترب من حسم صفقة ضم اللاعب الفرنسي الشاب ماركوس تورام.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن تورام سيجري فحوصات طبية يوم الاثنين المقبل تمهيدا لانتقاله رسميا لصفوف مونشينجلادباخ.

وقالت الصحيفة الألمانية إن صفقة ضم ماركوس تورام، مهاجم نادي جانجون الفرنسي، ونجل اللاعب الفرنسي السابق ليليان تورام، حسمت بالفعل، كما نقلت تأكيدات عن رئيس نادي مونشينجلادباخ، ماكس ابيرل، في هذا الصدد.

وكان ابيرل قد أكد في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية أنه يشعر بارتياح كبير لهذه الصفقة، إلا أن النادي الألماني لم يصدر أي بيان حول هذا الشأن حتى الآن.

وأفادت "بيلد" أن القيمة المالية للصفقة ستبلغ 24ر11 مليون دولار.

يذكر أن ماركوس تورام لعب أربع مباريات مع المنتخب الفرنسي خلال بطولة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاما الأخيرة.