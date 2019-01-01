وزير الخزانة البريطاني يبدي استعداده للتصويت لإسقاط بوريس جونسون

أعرب وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الجمعة، عن استعداده للتصويت للإطاحة بحكومة وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، إذا دفع جونسون، المرجح أن يتولى منصب رئيس وزراء البلاد الجديد، باتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق.

وقال هاموند، في تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية، إنه يتعين على بريطانيا أن تمدد عضويتها في الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر المقبل.

وأكد هاموند، حسبما نقلت الصحيفة، أنه سيتخذ خطوات لتجنب خروج بدون اتفاق بغض النظر عن الموافقة البرلمانية الصريحة، موضحًا ضرورة أن تكون هناك محاولة صادقة وجديدة للتوصل إلى توافق آراء، وأنه في حالة عدم إيجاد حل مع أعضاء البرلمان، قد يتم الاضطرار لدعوة الشعب البريطاني بالتعبير عن رأيه مجددًا بطريقة أو بأخرى.

وأضاف هاموند أنه لا يرى أي فرصة لإجراء مفاوضات ناجحة مع الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر المقبل.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الخزانة البريطاني أنه لا يعتقد أن تمديد عضوية بريطانيا في التكتل الأوروبي إلى ما لا نهاية لتجنب الخروج بدون اتفاق تعد فكرة جيدة.

وذكر هاموند أنه إذا كانت الحكومة المقبلة صادقة في رغبتها إزاء التوصل لاتفاق مع أوروبا، يتعين عليها أن تحاول الحصول على مزيد من الوقت، وإن لم تفعل ذلك، سيصر البرلمان البريطاني على إرجاء جديد لبريكست.

ويذكر أن هاموند كان من بين أربعة وزراء بريطانيين خرجوا عن صفوف الحكومة، إذ امتنعوا عن التصويت أمس الخميس، الأمر الذي من شأنه أن يمنع بوريس جونسون من تمديد ولاية البرلمان أو تعليقه إذا أراد أن يجري بريكست بدون اتفاق.