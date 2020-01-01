باشاك شهير يتوج بالدوري التركي للمرة الأولى في تاريخه

توج فريق باشاك شهير بلقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه قيصري سبور اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين (قبل الأخيرة) للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز قونيه سبور 4 / 3 على مضيفه طرابزون سبور، وسيفاس سبور على ضيفه جينتشلاربيرليجي 2 / صفر، وبشكتاش على ضيفه فناربخشه بالنتيجة ذاتها، وألانياسبور على ضيفه دينزلي سبور 1 / صفر، وتشايكور ريزا سبور على ضيفه ملطية سبور 3 / صفر.

وارتفع رصيد باشاك شهير إلى 69 نقطة في صدارة المسابقة، متفوقا بفارق سبع نقاط على أقرب ملاحقيه طرابزون سبور، ليضمن رسميا تتويجه باللقب قبل مرحلة على نهاية البطولة.

ويدين باشاك شهير، الذي سيشارك في مرحلة المجموعات بالنسخة المقبلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفضل كبير في تحقيق الفوز على قيصري سبور إلى لاعبه محمد تكديمير، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19.

وبذلك، بات باشاك شهير أحدث المنضمين لقائمة الفرق المتوجة بالدوري التركي، الذي يحمل جالطة سراي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز به برصيد 22 لقبا، فيما يحتل فناربخشه المركز الثاني بـ19 لقبا، ثم بشكتاش، الذي يمتلك 15 لقبا، فيما حصل طرابزون سبور على ستة ألقاب، وبورصا سبور على لقب وحيد.