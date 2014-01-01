النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات

وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، وارجأ المجلس الموافقة النهائية للجلسة المقبلة، ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقا للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري.

وحرص مشروع القانون على أن يتمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التى توخاها ومن ثم فقد رُئى تمتع البيت بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتي لا يجوز الإعفاء منها إلا بالنص عليها صراحة وذلك على النحو الذى استلزمه المشرع بنص المادة 29 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتيسيرا لعمل بيت الزكاة وضبط الحسابات المالية لبيت الزكاة والصدقات وتدقيقها فقد رُئى استبدال السنة المالية وفقا لحساب السنة الميلادية التي تبدأ فى أول يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في اليوم الآخير من ديسمبر من كل عام ميلادى بدلا من العام الهجرى.