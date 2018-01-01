مرسوم أميري يؤكد أن أمير الكويت سيجري عملية جراحية

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أفاد المرسوم الأميري الكويتي الصادر يوم السبت الخاص بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد لممارسة بعض اختصاصات الأمير بأن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت سوف يجري عملية جراحية .

ونشرت صحيفة القبس الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الأحد نص المرسوم حيث أشار إلى تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم واقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها لمجلس الأمة وإصدار المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة (71 ) من الدستور وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية .

كان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قد صرح أمس بأنه صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا.

وقال الجراح إن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دخل المستشفى الأميري صباح السبت لاجراءات فحوصات طبية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت فد نشرت الخميس الماضي أن أمير الكويت يعاني من وعكة صحية ونشر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على حسابه بتويتر أمس أن الأمير سيجري السبت الفحوصات الطبية المعتادة وأنه بصحة جيدة.