مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 19/7/2020 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات والملاعب العالمية، أبرزها مباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

كأس الاتحاد الإنجليزي

19:00 - مانشستر يونايتد أمام تشيلسي – beIN Sports HD1

الدوري الإسباني

17:00 - ديبورتيفو ألافيس أمام برشلونة - beIN Sports HD 1

18:30 – فياريال أمام إيبار - beIN Sports HD 6

18:30 - بلد الوليد أمام ريال بيتيس - beIN Sports HD 5

21:00 – غرناطة أمام أتلتيك بيلباو - beIN Sports HD 13 EN

21:00 – ليفانتي أمام خيتافي – beIN Sports HD 6

21:00 – ليجانيس أمام ريال مدريد - beIN Sports HD 5

21:00 – إشبيلية – فالنسيا - beIN Sports HD 8

21:00 – أوساسونا - ريال مايوركا - Movistar LaLiga 6

21:00 – إسبانيول أمام سيلتا فيجو - beIN Sports HD 7

21:00 - أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسييداد - beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي

15:00 – بورنموث أمام ساوثهامبتون – beIN Sports HD 2

17:00 - توتنهام هوتسبير أمام ليستر سيتي - beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي

17:15 – بارما أمام سامبدوريا - beIN Sports HD 4

19:30 – بريشيا أمام سبال – beIN Sports HD 12 EN

19:30 – فيورنتينا أمام تورينو – beIN Sports HD 9

19:30 – نابولي أمام أودينيزي - beIN Sports HD 4

19:30 – جنوى أمام ليتشي - beIN Sports HD 4

21:45 – روما أمام إنتر ميلان – beIN Sports HD 4