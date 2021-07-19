 البرازيل تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و948 وفاة - بوابة الشروق
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البرازيل تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و948 وفاة

كورونا البرازيل
كورونا البرازيل
أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 9:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 9:16 ص

سجلت البرازيل 34 ألفا و126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 19 مليونا و376 ألفا و574 شخصا.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني، بأنها سجلت في الفترة نفسها 948 حالة وفاة جديدة ليصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 542 ألفا و214 شخصا.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.


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