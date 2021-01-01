وزير الداخلية الألماني: إعادة الإعمار بمناطق كارثة الفيضانات ستبلغ عدة مليارات يورو

صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأن تكاليف إعادة الإعمار في المناطق التي تضررت من الفيضانات في غرب البلاد ستبلغ عدة مليارات يورو.

وخلال زيارة لمنطقة الكارثة على نهر آر الفرعي من نهر الراين، قال زيهوفر اليوم الاثنين: "هذا موقف استثنائي لا يمكننا التغلب عليه رغم كل الجهود المبذولة على الأرض إلا من خلال بذل جهود كبيرة على المستوى الوطني".

ووصل زيهوفر إلى منطقة بادنوين آر آرفايلر برفقة وزيرة الزراعة يوليا كلوكنر ووزير داخلية ولاية راينلاند بفالتس روجر ليفنتس حيث تفقد زيهوفر عمليات الإغاثة وإنشاء مرافق نقالة لمياه الشرب عن طريق هيئة الإغاثة التقنية.

وقال زيهوفر المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن الحماية من الكوارث في ألمانيا في وضع جيد، وطالب الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات بأن تفكر معا في الدروس المستفادة من إدارة هذه الأزمة.

وحذر زيهوفر من الوقوع في خطأ الاستمرار في الموقف المتغطرس الذي يرى أنه لم يعد هناك شيء يمكن تحسينه أكثر مما هو عليه.