محمد أنور عن أغنيته الأولى: أردت تقديم أغنية خفيفة مختلفة عن الموجود في الساحة

أعرب الفنان محمد أنور عن سعادته بإطلاق أغنيته الأولى بعنوان «إنتوا كده كلكوا»، موضحًا أنه كان يرغب في الغناء وتقديم أغنية خفيفة مختلفة عن الموجود في الساحة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إن موضوع الأغنية يهم قطاعًا عريضًا من الجمهور، لافتًا إلى أنه بدأ العمل عليها منذ شهر فبراير الماضي.

وأضاف أنه تواصل مع يسرا الجندي التي لحنت وكتبت كلمات الأغنية وشاركت في غنائها معه، مشيرًا إلى أن المخرج قرر أن تكون فكرة الكليب مرتبطة بخناقة بين الرجل والمرأة في الشارع ومشاركة المارة بها.

وتوجه بالشكر إلى الفنانين أكرم حسني وأوس أوس وشيماء سيف وسليمان عيد ومحمد ثروت؛ لمشاركتهم في الأغنية، متابعًا: «تحمسوا للأغنية، كلهم دمهم خفيف وأضحك عندما أشاهدهم».

وطرح الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، الجمعة الماضية، فيديو كليب بعنوان «انتوا كدة كلكوا» على شكل ديو غنائي مع الملحنة يسرا الجندي، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».