ضياء رشوان: الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني ناقش 4 محاور

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء ناقش أربعة محاور.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم استعراض ما ورد للأمانة الفنية من مقترحات وموضوعات للحوار الوطني وجهات التقدم بها، والمناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه (المادة المتعلقة باللجان النوعية والفرعية).



وأشار إلى أن تمت مقترحات الأعضاء فيما يخص جلسات الحوار وفعالياته، وما يستجد من أعمال.



ولفت إلى إجراء مناقشات مكثفة وبشكل شديد المسؤولية وبشكل بناء لكل ما ورد في جدول الأعمال.