أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم، أنها تتابع عن كثب موقف حركة السائحين المستقلين لرحلة البالون الذي تعرض لاحتكاك مع آخر نتيجة لزيادة نشاط الرياح من 3 عقد على الأرض إلى 7 عقد عند ارتفاع 60 متر، مما أدي إلى انحراف بالون تجاه الآخر، ما إلى هبوط أحد البالونات وعلى متنه 28 سائح وقد وصل جميع الركاب إلى الأرض بسلام.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اللجنة تتواصل مع الشركات ذات الصلة، والسائحين للاطمئنان عليهم، موضحا أن السائحين بخير وسيواصلون برامجهم بشكل طبيعي، بعد أخذ قسط من الراحة.

كما أضاف أن سلطات الطيران المدني قامت بتعليق نشاط طيران البالون لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم للتحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أن ذلك إجراء طبيعي، يتم في مثل تلك الحالات الهدف منه الحفاظ علي سلامة مستقلي رحلات البالون.

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن اللجنة حاليا تتواصل مع مختلف شركات السياحة التي تصدر الحركة إلى المقصد السياحي المصري بهدف شرح الموقف لافتا إلى أن الوضع طبيعي، ولم تحدث أي الغاءات لبرامج أو تتأثر حركة الحجوزات الحالية على مدينة الأقصر.

كما أكدت اللجنة أن مدينة الأقصر تشهد حاليا مستوي جيد من حجم الحجوزات خلال فترة الصيف يقترب بشكل كبير من مستوي حجم الحجوزات ما قبل جائحة كورونا، متوقعا أن تشهد الأقصر خلال الشتاء المقبل زيادة في معدل الحركة نتيجة لما يتميز به المقصد من منتج ثقافي فريد، وما يحوذ عليه السائح من تجربة ساحرة في صعيد مصر وقدرته على الاختلاط مع الثقافة المصرية.

كما أكدت اللجنة على تواصلها الدائم مع صناع القرار السياحي في مختلف الأسواق المصدر للحركة، بهدف جذب المزيد من حركة السياحة خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد أن أصبحت الأقصر متحف مفتوح يجذب عشاق الحضارة المصرية القديمة.

وشددت اللجنة على أن السلطات المصرية تعاملت بشفافية فيما يتعلق برحلة البالون التي تعرضت للاحتكاك مع آخر نتيجة لنشاط الهواء واتخذت كافة إجراءات السلامة، وهو الأمر الذي لمسته اللجنة خلال تواصلها مع مختلف شركات السياحة عقب تواصلها معها اليوم.

كما أكد «عثمان» أن اللجنة ستتابع خلال الساعات المقبلة تنفيذ برامج رحلات السائحين حتى مغادرتهم الأقصر، مؤكدا حرص قطاع السياحة علي سلامة الضيوف وحصولهم على تجربة سياحة كما يرغبون.