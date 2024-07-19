طلاب بنجلاديش يواصلون الاحتجاج بسبب حصص وظائف الخدمة المدنية

استمرت أعمال العنف في دكا عاصمة بنجلاديش اليوم الجمعة، حيث قام عدة مئات من الطلاب المتظاهرين بإغلاق الطرق والاشتباك مع الشرطة بعد يوم من مقتل أكثر من 20 شخصا خلال الاحتجاجات العنيفة على مستوى البلاد.

وكانت معظم شوارع دكا مهجورة. ويطالب الطلاب بإصلاحات في نظام حصص الوظائف الحكومية.

وذكرت صحيفة "ذا بروثوم ألو المحلية" أن 27 شخصا على الأقل قتلوا أمس الخميس.

وأضرم المتظاهرون النار في العديد من المؤسسات العامة والشركات خلال الاحتجاجات.

ولم يتوفر أى تأكيد رسمي بشأن عدد القتلى.

وتستهدف المظاهرات، التي استمرت منذ بداية يوليو الجاري، إعادة إدخال نظام الحصص القديم. وينص على تخصيص أكثر من نصف وظائف القطاع العام لمجموعات وفئات معينة مثل أحفاد الجنود الذين قاتلوا من أجل استقلال البلاد عام 1971 والنساء والأشخاص الذين ينتمون إلى الأحياء الفقيرة.

ويطالب آلاف الشباب بنظام أكثر اعتمادا على الجدارة والقدرة والكفاءة.

وترتفع معدلات البطالة في بلد يزيد عدد سكانه عن 170 مليون نسمة.

وأبدت الحكومة أمس الخميس استعدادها لإصلاح النظام وإجراء محادثات.