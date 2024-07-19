محافظ أسوان يستمع لمطالب واحتياجات أهالي نصر النوبة

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان لقاء جماهيريا مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الملحة، والتي تنوعت في مختلف مجالات العمل العام.

وخلال اللقاء الذي حضره القيادات البرلمانية والتنفيذية بالمحافظة، أكد المحافظ، أن المرحلة الحالية نستكمل فيها سلسلة الإنجازات التي تشهدها محافظة أسوان، ومنها مركز نصر النوبة، والذي يحظى بخدمات عديدة من خطط التنمية ودعم البنية التحتية والخدمات الجماهيرية سواء من خلال مشروعات مبادرة "حياة كريمة" أو صندوق تحيا مصر أو الخطة الاستثمارية .

وأوضح أن تلبية المطالب المتنوعة للمواطن الأسواني، وتحسين مستوى المعيشة له، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لها تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وتعتبر بمثابة شغلنا الشاغل الذي سنسعى إلى تحقيقه، لتخفيف أية معاناة في أي قطاع خدمي عنه خلال المرحلة الحالية.