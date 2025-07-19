«الأهلي لا يناطحه أي لاعب» عبد الحفيظ يرد على مطالبة إمام عاشور بالمساواة مع زيزو

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالأهلي، على الجدل المثار في الفترة الأخيرة بشأن مطالبة إمام عاشور لاعب وسط الفريق بزيادة راتبه، والتساوي مع زميله الجديد أحمد مصطفى زيزو، المنضم هذا الصيف قادما بصفقة انتقال حر من الزمالك.

صرح عبد الحفيظ خلال ظهوره عبر قناة MBC مصر "من الوارد أن يكون ما يتردد في وسائل الإعلام بهذا الصدد مجرد تكهنات، وليس أمرا حقيقيا".

وشدد "ولكن بشكل عام لابد من فرض سياسة ونظام، وضرورة التأكد عدم وجود شوشرة داخل غرفة خلع الملابس، فالأهلي رقم واحد، ولا يجب أن يناطحه أي لاعب، وإذا رهن لاعب استمراره بالمساواة مع زميله، فليرحل مع السلامة، لأنه لن يكون مريحا".

وبسؤاله هل يستحق إمام عاشور رفع راتبه أو المساواة مع زيزو، أجاب مدير الكرة الأسبق "هذا التقييم متروك لمسؤولي النادي، تقدير العقود يكون حسب الأسعار المتداولة في السوق وأيضا حسب إمكانيات اللاعب ومستواه".

وتساءل "لماذا يطالب لاعب بتعديل تعاقده وهو منضم منذ عامين، وأمامه عامين على انتهاء تعاقده، حينها من حقه أن يتفاوض على راتبه وفقا للأسعار الجديدة".

أوضح سيد عبد الحفيظ "أما تمديد التعاقد فهو أمر مختلف، ويبقى بمثابة احتياج للنادي أو هدية للاعب تقديرا لمستواه ومجهوده في الملعب برفع راتبه الحالي مقابل تمديد التعاقد لعامين إضافيين".

وأتم سيد عبد الحفيظ "في هذه الحالة، فلا يجب أن يناقش اللاعب إدارة النادي في الهدية، ولكن إذا صمم على التعديل بشكل لا يناسبني، (سأكون غلس جدا) وأضمن حقوق النادي، ومن يريد الاستمرار فليبقى، ومن يريد الرحيل فليرحل".