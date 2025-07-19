بنك QNB مصر يفتتح مقر فرعه الجديد بمدينة العلمين الجديدة

افتتح QNB مصر المقر الجديد لفرع البنك بمدينة العلمين الجديدة فى احتفال رسمى، تأكيدًا على التزام البنك بدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى هذه المنطقة الواعدة ودعم حضوره كبنك رائد فى القطاع المصرفى المصرى يحرص على تلبية الاحتياجات المالية لعملائه فى مختلف أنحاء الجمهورية.

حضر حفل الافتتاح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومحمد بدير- الرئيس التنفيذى لـ QNB مصر، وأحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بحضور عدد من قيادات المحافظة والبنك والمسئولين فى المدينة.

المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال إن افتتاح فرع بنك QNB مصر يأتى فى إطار توجه الدولة لجعل مدينة العلمين الجديدة صالحة للسكن طوال العام وليست مدينة مصيفية فقط، وذلك من خلال توفير مختلف الخدمات ومنها: الجامعات والمدارس الدولية والمراكز التجارية وخدمات البنوك، وغير ذلك لخدمة السكان والمترددين على المدينة، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تعد باكورة المدن الساحلية بإقليم الساحل الشمالى ويجرى بها تنفيذ العديد من المشروعات.

وأضاف الوزير، أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية للدولة المصرية، والذى أعدته وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات المعنية، حدد العديد من مناطق التنمية، والتى توفر العديد من الفرص الاستثمارية، وخاصة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، والذى أصبح وجهة سياحية عالمية، جذبت خلال موسم الصيف الماضى، سياحًا لأكثر من 100 جنسية، وهو الأمر الذى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية وخاصة لإقامة الغرف والوحدات الفندقية لاستيعاب حجم السياح المتزايد من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال محمد بدير الرئيس التنفيذى لبنك QNB مصر: «إن افتتاح المقر الجديد بمدينة العلمين يعكس خطة البنك التوسعية لتغطية الاحتياجات المالية للعملاء فى مختلف المحافظات، بما يدعم توجهات البنك المركزى المصرى لتعزيز الشمول المالى فنحن نحرص على تزويد فروعنا الجديدة بأحدث الخدمات لتقديم تجربة مصرفية بأعلى معايير الجودة والابتكار تتخطى تطلعات عملائنا».

وأضاف محمد بدير «أن الفرع يمثل قيمة مضافة لشبكة فروعنا التى تشمل أكثر من 235 فرعًا نظرًا لما تتيحه هذه المنطقة من فرص استثمارية واعدة ويسعى البنك إلى المزيد من التوسع فى الفروع الجديدة لا سيما فى المدن الجديدة، معتمدين فى ذلك على أحدث التكنولوجيا المالية المتطورة تماشيا مع خطة التحول الرقمى وبما يساهم فى استقطاب شرائح جديدة من العملاء».