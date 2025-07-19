أعلنت مصادر عبرية، يوم السبت، عن إصابة عدد من الجنود، جراء المعارك في قطاع غزة.

وقالت المصادر، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن عددًا من الجنود أصيبوا، بعضهم بجروح خطرة، جراء المعارك في القطاع.

وأشارت إلى نقل الجنود المصابين نقلوا إلى مستشفيات إسرائيلية.

بدورها، أفادت مصادر ميدانية لـ"صفا" بوجود أنباء عن كمين للمقاومة استهدف قوات الاحتلال المتوغلة شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ 18 مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم أمريكي.

وترتكب قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت نحو 198 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.



