«نورويجيان أير» تبيع حصة في أحد بنوك الإنترنت

وافقت شركة الطيران منخفض التكاليف النرويجية، "نورويجيان أير شاتيل"، على بيع حصتها في بنك الإنترنت النرويجي "فينانس هولدنج"؛ لتعزيز موقفها المالي وزيادة التركيز على مجال عملها الأساسي في نشاط النقل الجوي.

وستبيع شركة الطيران 17% من أسهم بنك الإنترنت إلى شركتي "سيدرون شينجو ليمتد" و"سامبو" مقابل 2.22 مليار كرون (250 مليون دولار).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن بيان للشركة، إلى أن سعر سهم "فينانس هولدنج" في هذه الصفقة بلغ 68 كرون بزيادة نسبتها 15% عن سعره في ختام تعاملات البورصة يوم الجمعة الماضي.

يأتي الإعلان عن هذه الخطوة في الوقت الذي كشفت فيه "نورويجيان أير" عن خطتها لإعادة هيكلة شبكة خطوط طيرانها ووقف الخطوط غير المربحة، في إطار السعي لتعزيز ربحيتها بعد تراجع الأداء وتراكم الديون خلال الفترة المقبلة.

كانت شركة الطيران قد طرحت في وقت سابق من العام الحالي أسهما بقيمة 350 مليون دولار لتعزيز وضعها الرأسمالي.

كانت "نورويجيان أير" قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي اعتزامها إلغاء 6 خطوط طيران بين أوروبا وأمريكا الشمالية انطلاقا من أيرلندا بسبب "عدم جدواها تجاريا"، إلى جانب تداعيات قرار سلطات الطيران في العالم وقف تشغيل الطائرة طراز "بوينج 737 ماكس" لاعتبارات الأمان والسلامة.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل.

وقال ماثيو وود كبير نواب رئيس الشركة لخطوط الطيران التجاري طويلة المدى في بيان: "نتبنى موقفا صارما في إدارة الخطوط ونقيم أداء الخطوط باستمرار للتأكد من تلبيتها لمطالب العملاء".

وتنطلق الخطوط التي تقرر إلغاؤها من مدن دبلن وكورك وشانون في أيرلندا إلى مطار هاميلتون في كندا، ومطاري نيويورك ستيوارت وبروفيدنس جرين في رود أيلاند بالولايات المتحدة.

يذكر أن الشركة النرويجية كانت تستخدم طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" على هذه الخطوط، لكنها مثل كل شركات الطيران الأخرى أوقفت تشغيل هذا الطراز بعد تعرض طائرتين منه لحادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا مما دفع سلطات الطيران الدولية إلى وقف تشغيله.

وقال وود إنه من غير المجدي اقتصاديا بالنسبة للشركة استمرار تأجير طائرات لتحل محل الطائرات التي تم وقف تشغيلها على هذه الخطوط.