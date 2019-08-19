وزير التموين ومحافظ قنا يضعان حجر أساس إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية الأولى على مستوى جنوب الصعيد

وضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، حجر أساس المنطقة التجارية اللوجيستية العامة بقرية الترامسة بمدينة قنا، وهى الأولى على مستوى الصعيد، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المصيلحى، أن المناطق اللوجيستية هى البنية الأساسية لتنشيط التجارة الداخلية، كما أنها تمثل عامل رئيسى في خفض أسعار السلع لما لها من دور هام في تقليل الفاقد من السلع خلال عمليات النقل والتوزيع، بنسبة تصل إلى 15%، بالإضافة إلى خفض تكلفة عمليات النقل وزيادة المعروض من السلع.

وأشار إلى أن المنطقة التجارية اللوجيستية، سيتم إنشائها على 3 مراحل، خلال 3 سنوات بإجمالى استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، مؤكدا أنها ستُحدث نقله نوعية في مفهوم التجارة الداخلية في جنوب الصعيد.

وأشار محافظ قنا إلى أن المنطقة اللوجيستية المقرر إنشائها تتمتع بموقع متميز على طريق قنا- سوهاج الصحراوى الغربى، حيث تخدم مدن قنا ونقادة والوقف ونجع حمادى، بالإضافة إلى التجمع العمرانى الجديد غرب قنا، موضحا أن المنطقة ستقام على مساحة 15.5 فدان 65.100 م2، وتوفر حوالي 10 الآف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أنه سيتم تخصيص 10 أفدنة أخرى بجوار المنطقة اللوجيستية للتوسع في إقامة انشطة تجارية وترفيهية جديدة مستقبلا.

من جانبه ذكر الدكتور إبراهيم عشماوى، أن هذه المنطقة ستمثل باكورة المناطق التجارية اللوجيستية في صعيد مصر، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ 18 مشروعًا في مجال التجارة الداخلية في 11 محافظة بتكلفة مالية، تصل إلى 50 مليار جنيه، ومن المقرر التوسع في إنشاء مثل هذه المناطق في باقى محافظات الجمهورية مستقبلا، وذلك لأهميتها في خفض أسعار السلع وتوفير فرص العمل، حيث إن قطاع التجارة الداخلية يستوعب 33% من إجمالى فرص العمل المتاحة للشباب.