ينظم اليوم الاثنين، مركز الخدمة العامة بكلية الصيدلة جامعة المنوفية، بالتعاون مع نقابة الصيادلة، ورشة عمل عن "اعرف لائحتك"، وذلك على مدار يومي ٢٠،١٩من الشهر الحالي، بقاعة مؤتمرات إدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وتحت إشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء زهران عميدة كلية الصيدلة، والدكتور مصطفي سلام نقيب صيادلة المنوفية.

وينظم اللقاء الدكتور محمد بدر مدير مركز الخدمة العامة، الدكتور عمرو كامل، الدكتور محمد عفيفي، واتحاد طلاب كلية الصيدلة.

وصرح الدكتور محمد بدر مدير مركز الخدمة العامة، أن الورشة تقدم شرح اللائحة الجديدة الخاصة بالتعليم الصيدلي لكل كليات الصيدلة، وكيفية بناء مستقبل الطالب طوال فترة الدراسة والتخطيط للمستقبل، وترتيب الأولويات وإدارة الوقت بشكل استثنائي، والتغلب على صعوبات التعامل مع اللائحة.