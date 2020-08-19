تقرير: النرويج تطرد دبلوماسيا روسيا على صلة بتحقيق تجسس

قررت النرويج، طرد دبلوماسي روسي التقى مواطنا نرويجيا متهما بالتجسس، حسبما صرحت وزارة الخارجية لوكالة الأنباء النرويجية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن التقرير، أن الوزارة قالت في بيان إن الحكومة أبلغت السفارة الروسية في أوسلو بأنه سوف تتم مطالبة أحد موظفيها بمغادرة البلاد بسبب أفعال "تتعارض مع دوره ومكانته كدبلوماسي".



وكانت محكمة نرويجية قد قضت يوم الاثنين باحتجاز مواطن لمدة أربعة أسابيع قبل محاكمته وذلك بعد اعتقاله مطلع الأسبوع للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا.



وقالت لين نيفول نيجارد، المدعية العامة بجهاز الأمن النرويجي "بي.إس.تي" للصحفيين إن المواطن النرويجي في الخمسينيات من عمره وهو "متهم بمشاركة معلومات مع ضابط مخابرات روسي".



وقالت للصحفيين قبل الجلسة التي عقدت بمحكمة أوسلو الجزئية "نعتقد أن هذا يمكن أن يضر بالمصالح النرويجية الأساسية".