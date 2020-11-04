أمين عام الأمم المتحدة: قلقون من الوضع في إثيوبيا

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلق الأمم المتحدة من الوضع في إثيوبيا، لافتًا إلى أن «الوقت قد حان لإنهاء المعاناة في إقليم تيجراي الإثيوبي».

ونفى «جوتيريش» وجود حل عسكري للأزمة في إقليم تيجراي بإثيوبيا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وناشدت وكالات الأمم المتحدة المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم ‏اللاجئين في إقليم تيجراي الإثيوبي.‏

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان صحفي، أنها بحاجة ماسة إلى مبلغ 27 مليون دولار ‏بغرض مواصلة توفير المأوى الطارئ للنازحين داخلياً في إقليم تيجراي الإثيوبي، مشيرة إلى أن أكثر من ‏‏2.1 مليون شخص نزحوا داخلياً ويتم إيواء العديد منهم في 116 موقعاً للنازحين داخلياً في المنطقة.‏

من جانبها أكدت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان صحفي، حاجتها للحصول على أكثر من 164.5 مليون دولار ‏لمساعدة حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص في تيجراي ونحو 120 ألف لاجئ إثيوبي في السودان.

وأفادت أن المبلغ المطلوب سيكون في غالبيته لتوفير المأوى والمستلزمات المنزلية والحماية، بما ‏في ذلك دعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل إقليم تيجراي.‏