«التنظيم والإدارة»: حركات الترقيات الأخيرة قضت على الرسوب الوظيفي

قال عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن حركة الترقيات الأخيرة بالجهاز الإداري للدولة تحدث للعام الثالث على التوالي، وهو أمر وصفه بأنه غير مسبوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن هذا القرار يخاطب نحو 880 ألف موظف ويشمل كل المستويات الوظيفية في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب الهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية.

وأوضح أن التأخر في الترقية كان يحدث قديمًا، إذ كان بعض الموظفين قد أتموا المدة البينية لكن لا توجد درجة خالية للترقية، وهو ما كان يؤدي إلى حدوث الرسوب الوظيفي، مشيرًا إلى أن حركات الترقيات الثلاث الأخيرة قضت على هذا الأمر.

وأفاد عبد الحميد، بأن كل مستحق للترقية بكامل مدته ومجرد إتمامها تتم ترقيتها، لافتًا إلى أن الحركات الثلاث تضمنت أمرًا مستحدثًا هو احتفاظ الموظف بأقدميته، وبالتالي لا يحدث هدر للمدة الزائدة كما كان يحدث مسبقًا.

وكان الجهاز قد أصدر مؤخرًا القرار رقم (265) لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ونصّ على أن يُرقّى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

كما أطلق الجهاز الموقع الإلكتروني http://promotion.caoa.gov.eg/، والذي يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية.