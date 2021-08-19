 مدرب البنك الأهلي: أبلغت اللاعبين بأن مباراة المقاصة فرصتنا للبقاء في الدوري - بوابة الشروق
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مدرب البنك الأهلي: أبلغت اللاعبين بأن مباراة المقاصة فرصتنا للبقاء في الدوري

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 19 أغسطس 2021 - 12:21 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أغسطس 2021 - 12:24 ص

أكد خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على مصر المقاصة. 

وفاز البنك الأهلي بخماسية مقابل هدف على مصر المقاصة، ليحيي آماله في البقاء ببطولة الدوري. 

وأضاف خالد جلال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، أنه أبلغ لاعبيه بأن مباراة مصر المقاصة، تعد فرصة البقاء في الدوري، موضحًا أن فريقه لعب على حالة الإجهاد الذي يعاني منها المنافس.

وأكمل جلال، إن الفوز الذي حققه فريقه على مصر المقاصة، مهم للغاية، ورفع الضغط النفسي من فريقه، موضحًا أن لاعبيه قدموا مباراة ممتاز للغاية.

 


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