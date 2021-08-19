كازاخستان تسجل 7 آلاف و337 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 7 آلاف و337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 715 ألفا و716 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 6 آلاف و666 حالة شفاء تام من الفيروس، مما رفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 591 ألفا و964 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 120 ألفا و313 مريضا، منهم 30 ألفا و123 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن العاصمة الكازاخية (نور سلطان) لا تزال من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن 6 ملايين و229 ألفا و329 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 4 ملايين شخص على الجرعتين.