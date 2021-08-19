تركيا: تحييد 10 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 10 عناصر من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" في منطقة سنجار شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول، إنه تم توجيه "ضربة موجعة جديدة ضد التنظيم الإرهابي، حيث تم تحييد عشرة إرهابيين بغارات جوية في منطقة سنجار شمالي العراق".

وأضافت: "هدمنا أوكار الإرهابيين على رؤوسهم، وسنواصل ذلك".

وكانت الوزارة أعلنت الاثنين الماضي، مقتل 3 من جنودها وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون من منظمة "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي التنظيم يتخذون من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

تجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.